بلدة أبو حمام تنتفض ضد جرائم “قسد” العميلة

خرج أهالي بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي بمظاهرة حاشدة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر محلية أن “بلدة أبو حمام التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي شهدت مظاهرة احتجاجية حاشدة ضد ممارسات ميليشيا “قسد” وفسادها وخطفها للشباب من أهل البلدة تحت حجج وذرائع مختلفة “مطالبة الميليشيا بالإفراج عن جميع المختطفين من البلدة وغيرها من مناطق الجزيرة”.

وأضافت المصادر أن “المتظاهرين أغلقوا مداخل البلدة وقطعوا الطرقات الرئيسة بالإطارات المشتعلة بينما أقدمت ميليشيا “قسد” على استنفار مجموعاتها المسلحة في المنطقة في محاولة لاحتواء المتظاهرين وقمعهم”.

وتشهد مناطق ريف دير الزور الشرقي مظاهرة احتجاجية ضد ميليشيا “قسد” وممارساتها القمعية وسيطرتها على مقدرات المنطقة وثرواتها التي تعد حقاً للمواطنين إضافة إلى تزايد عمليات الابتزاز التي يمارسها مسلحو الميليشيا.

وفي السياق نفسه، قتل مسلح وأصيب آخرون من ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً في هجومين منفصلين على إحدى نقاطها ومحاور تحرك آلياتها بريف الحسكة.

ففي الريف الشرقي للمحافظة أفادت مصادر محلية بأن هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) في محيط مخيم الهول ما تسبب بمقتل أحد مسلحيها وإصابة آخرين.

ولفتت مصادر محلية من الريف الجنوبي إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة للميليشيا على طريق الخرافي ما تسبب بإصابة من فيها.

وفي وقت لاحق، اختطفت ميليشيا “قسد” عدداً من الشبان في مدن وأرياف الحسكة لإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” أقاموا العديد من الحواجز داخل وفي محيط مدن وأرياف الحسكة وأقدموا على اختطاف عدد من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب إجبارية لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وأشارت المصادر إلى حالة الاستياء العامة لدى أهالي مدن وأرياف الحسكة الذين ضاقوا ذرعاً بممارسات ميليشيا “قسد” وخاصة بعد تزايد عمليات اختطاف المدنيين وخاصة الشباب منهم لزجهم في القتال إضافة إلى فقدان حالة الأمان في مناطق انتشار الميليشيا.

وأقدمت ميليشيا (قسد) على مدى الأسابيع الماضية على تنفيذ عمليات مداهمة لمعظم قرى وبلدات أرياف الحسكة ودير الزور والرقة واختطفت عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.