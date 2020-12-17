توزيع المقنن بـ 300 رسالة لكل صالة يومياً بالسويداء

السويداء- رفعت الديك

تتابع صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء توزيع مادتي السكر والرز على البطاقة الذكية، حيث وصلت نسبة التوزيع لشهري كانون الأول والثاني إلى 30%، وبيّن مدير الفرع عاصف حيدر أن عمليات التوزيع تسير بوتيرة جيدة بمعدل 300 رسالة تصل يومياً لكل صالة، متوقعاً انتهاء عمليات التوزيع نهاية الشهر الحالي، مع توفر المواد بشكل كاف، مؤكداً أن معظم أسر المحافظة حصلت على مخصصاتها عن شهري تشرين الأول والثاني، حيث بلغت نسبة التوزيع 99,4%، وهي أعلى نسبة بين كل المحافظات.

وأشار حيدر إلى أنه سيتم طرح مادة التفاح غداً في صالات السورية من الكميات التي تم استلامها من المزارعين البالغة 200 طن وفق تسعيرة 950 ليرة للكيلو غرام الواحد بعد إضافة النفقات من التبريد وأجور اليد العاملة والنقل والكهرباء والمياه والمازوت، ولفت إلى قيام فرع اللاذقية بتوريد كمية 20 طناً من الحمضيات إلى فرع السويداء، جرى تصريف 13 طناً منها في الصالات بأسعار تتراوح بين 550 إلى 735 حسب النوعية، إضافة إلى شراء مادة الزبيب من المزارعين، وتوريد واحد طن منها إلى فرع السورية للتجارة في دمشق، وتجهيز نصف طن لفرع السورية في طرطوس.