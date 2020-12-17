سلة سيدات حطين في صدارة المجموعة والهدف بلوغ الأولى

اللاذقية- خالد جطل

أنهت سيدات حطين مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية لكرة السلة بصدارة مجموعتهن برصيد 10 نقاط بعد الفوز في المباريات الخمس على السلمية وقطينة ومحردة واليرموك والتضامن، حيث يسعى حطين للتأهل إلى الدرجة الأولى بفريق معظمه من اللاعبات صغيرات السن، إضافة لخمس لاعبات خبرة.

مدرب الفريق سامر أفتيم أوضح لـ “البعث” أن التحضير للدوري بدأ بفريق الناشئات من مواليد 2005 و2006 منذ حوالي خمسة أشهر، ليتم قبل حوالي الشهرين تدعيمه بخمس لاعبات من السيدات وهن: آلاء حسينو، وسلّامة عمر، ولين أحمد، وراما بيرقدار، ونور حوري، مضيفاً: التدريبات تجري بمعدل ثلاثة تمارين بالأسبوع، قد يرتفع حسب الحاجة، وأن الفريق بشكل عام قدم مباريات قوية، والخط البياني له فنياً تطور من مباراة لأخرى، ونجح بإنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة بعد مشوار لم يكن سهلاً، وأصعب المباريات كانت الأخيرة مع التضامن، والتي فاز بها بها بفارق ثماني نقاط، معتبراً أن الفريق الآن بأحسن حالاته من حيث الانسجام، ومن الجانبين الفني والبدني.

وحول فرص تأهل حطين للدرجة الأولى قال أفتيم: لدينا إصرار على التأهل بجدارة، والقادم أفضل، ولا أبالغ إن قلت إن سلة سيدات حطين سيكون لها حضور قوي عما قريب، وتأهلنا مسألة وقت، الجميع يعمل لتحقيق الهدف، حيث سيتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور النهائي، وستلعب الفرق الأربعة دورياً يتأهل فيه الأول والثاني، وبالنسبة لنا سنكسر قاعدة الصاعد هابط من خلال التدريب المستمر، والالتزام الكامل من الجميع، ونحن كفريق عمل نعمل، والإدارة تذلل أية مصاعب قد تعترض طريقنا.

يذكر أن سلة سيدات حطين بصمت بقوة بمرحلة الذهاب، ويمكن القول إن الفريق قطع نصف طريق مشواره نحو التأهل، ولكن يبقى بحاجة لدعم الإدارة مادياً ومعنوياً كون المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على الفريق الباحث لنفسه عن مكان بين الأقوياء.