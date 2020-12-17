لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى الحد الأقصى

رفعت سلطات طوكيو استعداد المؤسسات الطبية العامة، إلى أعلى مستوى، لأول مرة منذ بدء وباء كوفيد-19، وذلك بعدما تم اكتشاف 822 حالة إصابة بكوفيد-19 يوم الخميس في طوكيو، وكان هذا المؤشر قبل يوم من ذلك 678 حالة.

وتم تسجيل أكثر من 48000 حالة إصابة بالفيروس في طوكيو، ولا تزال منطقة العاصمة طوكيو، الأكثر تضرراً من العدوى في اليابان.

وعلى هذه الخلفية، أعلنت اللجنة الاستشارية في طوكيو، التي تضم مجموعة من علماء الأوبئة ومسؤولي الصحة، أن المنظومة الطبية في العاصمة على شفا أزمة، وأن الزيادة في عدد المرضى المصابين بكوفيد-19، تجعل من الصعب تقديم مساعدات طبية أخرى.

وذكرت مصادر أنه تم اكتشاف 2993 حالة إصابة في اليابان في اليوم السابق، وتوفي بسبب المرض، 53 شخصاً.

وفي المجموع، خلال الوباء، تمّ تشخيص المرض لدى 187725 شخصاً في اليابان، وتوفي 2755 بسببه.

وفي السويد، أخفقت الحكومة في حماية المسنين في دور الرعاية من فيروس كورونا وهي مسؤولة عن آثار الوباء على البلاد، وفقاً لتقرير صادر عن لجنة تحقيق مستقلة.

وقالت اللجنة في تقريرها المخصص للنظر في تعامل السويد مع الوباء: إن رعاية المسنين في البلاد واجهت أوجه قصور هيكلية كبيرة، وإن السلطات أثبتت أنها غير مستعدة وغير مجهزة للتعامل مع الوباء، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف وفيات فيروس كورونا في البلاد كانت في دور الرعاية.

وأكد رئيس اللجنة ماتس ميلين، أن اللوم في أوجه القصور الهيكلية في نظام الرعاية الصحية في السويد يمكن أن يقع على عاتق العديد من السلطات والمنظمات، مضيفا: “ما زلنا نريد أن نقول إن الحكومة تحكم البلاد، وبالتالي فإن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الحكومة والحكومات السابقة”.

وقد سجلت السويد 341029 إصابة مؤكدة و 7667 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهو عدد وفيات أعلى بكثير من النرويج وفنلندا والدنمارك المجاورة.

يذكر أن السويد لم تفرض فترات إغلاق طويلة، بل اعتمدت بدلاً من ذلك على شعور المواطنين بالواجب المدني، ودعتهم إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فيما بقيت معظم المدارس والحانات والمطاعم مفتوحة.

وفي روسيا، وبعد تراجع مستمر على مدى خمسة أيام متتالية، تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم رصدها خلال آخر 24 ساعة عتبة الـ28 ألفاً مجدداً.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 587 وفاة و28214 إصابة بالوباء، مقابل 596 وفاة و26509 إصابات في اليوم السابق.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6711 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3763 إصابة) ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.6% من المرضى الجدد.

وتماثل في روسيا 26440 مريضا للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة مليونين و762668 إصابة مؤكدة منها 49151 حالة وفاة و510977 حالة نشطة ومليونين و202540 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 84.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (497 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 592 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح “سبوتنيك V”، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.