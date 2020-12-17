مديرية الزراعة تعتبر أنها قدمت ما علهيا.. المحاصيل الزراعية في الجزيرة السورية بانتظار الأمطار..!

حالة من القلق والترقب تسود الجزيرة السورية نظراً لتخوف المزارعين على أراضيهم الزراعية ومحاصيلهم الشتوية التي من المفروض أن تزرع منذ فترة، ولكنهم نتيجة انحباس الأمطار الشتوية حتى تاريخه فضّلوا التريث في حراثة وزراعة أراضيهم،ليترقبوا هطول الأمطار بفارغ الصبر، فالزراعة هي مصدر رزقهم الوحيد ويعيشون على ما تنتجه من عام زراعي لآخر.

التزامات وواجبات

تعتبر مديرية زراعة الحسكة أنها قامت بكل التزاماتها وواجباتها تجاه المزارعين، مقدمة لهم كل الدعم المطلوب، وفق ما أكده ياسين عبد الحسن، دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الحسكة، الذي بين أن نجاح المحاصيل الزراعية الشتوية، خاصة البعلية، يتوقف على المطر والكميات المناسبة، بالإضافة إلى توزيعها على الأشهر، كما هو المتعارف للمواسم الزراعية، ولكن هناك تأخير وانحباس هذا العام لهطول المطر، آملاً أن تكون الفترات القادمة مبشّرة وخيّرة على بلدنا وأراضينا، وأشار عبد الحسن إلى أن المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية لهذا العام تتوزع بين القمح المروي 107700 هكتار، والقمح البعل ومساحته 308 آلاف هكتار، والشعير الحب المروي مساحته 9800 هكتار، والشعير البعل 409600 هكتار، وتبقى مساحة العدس المروي 2100 هكتار، والعدس البعل 25200 هكتار، ويرى عبد الحسن أن مساحات العام الماضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية قريبة من مساحات العام الحالي، حيث كانت موزعة ما بين القمح المروي 120500 هكتار، والبعل 341 ألف هكتار، والعدس المروي 2100 هكتار، والعدس البعل 3200 هكتار، والشعير البعل 425000 هكتار، كل هذه المساحات هي للموسم الماضي 2019.

أولوية زراعية

الكثير من مزارعي المنطقة يعتبرون زراعة القمح والشعير والعدس من الأولويات عندهم، ولا يمكنهم التفريط بزراعتها مهما كلفهم الثمن، وأكثر من ذلك، فهم يعدونها رمزاً من رموز الاقتصاد الوطني، وزراعتها واجب وضرورة، حسب تأكيدات المزارعين من مختلف مناطق الجزيرة السورية.

كميات قليلة

كميات الأمطار التي هطلت حتى تاريخه قليلة جداً، وبيّن المهندس عادل سليمان رئيس دائرة زراعة القامشلي تلك الكميات من الأمطار حتى تاريخه في مختلف مناطق وبلدات محافظة الحسكة: هطل 35,5 مم في مدينة “القامشلي”، “المالكية” 20 مم، “الحسكة” 51 مم، “الجوادية” 28,5 مم، “اليعربية” 28 مم، “الهول” 27 مم، “القحطانية” 27,5 مم، “الدرباسية” 30,5 مم، “تل حميس” 35 مم، “تل براك” 106 مم، “راس العين” 5 مم، “المناجير، أبو راسين” 0 مم، “الزهيرية” 20 مم، “تل علو” 31 مم، وأشار سليمان إلى تفاوت كميات الأمطار هذا العام بين المناطق، بعضها وصل إلى 100 مم من حصيلة موسمها السنوي، وبعض الآخر أقل من نصف هذه الكمية، وقال: هذه الحالة قلما نجدها في مناطقنا خلال فصل الشتاء، وفرصة نجاح المحاصيل الزراعية الشتوية قائمة، حسب رئيس دائرة الزراعة، إذا حلّت خيرات السماء على المنطقة في قادم الأيام.

عبد العظيم العبد الله