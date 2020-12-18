اشتباكات عنيفة بين إرهابيي أردوغان وميليشيا “قسد” في ريف عين عيسى

استشهد مدنيان واضطر عشرات آخرون للنزوح من منازلهم بسبب الاشتباكات التي اندلعت بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة وميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

مصادر محلية أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية، تحت غطاء من طيران الاحتلال التركي، وبين ميليشيا “قسد” في قريتي الجهبل والمشيرفة بمنطقة عين عيسى، ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين على الأقل ووقوع خسائر بين الطرفين، ولفتت إلى أن عشرات المدنيين نزحوا عن منازلهم في منطقة الاشتباكات خوفاً على حياتهم إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.

وتعرضت منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي خلال الأسابيع القليلة الماضية لعشرات الاعتداءات بالقذائف والمدفعية من قبل الاحتلال التركي ما تسبب بارتقاء شهداء وتهجير العديد من العائلات.