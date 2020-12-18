المقداد يبحث مع بوغدانوف وريابكوف تطوّرات الأوضاع في سورية

استعرض الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطورات الأوضاع في سورية والجهود المبذولة لتوطيد الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار عبر الجانبان عن الارتياح لنجاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق الشهر الماضي وأهمية متابعة الجهود لتسهيل عودة اللاجئين الطوعية ووضع حد لتسييس الوضع الإنساني الذي يمارسه الغرب خدمة لأجنداته في سورية.

كما استعرض الجانبان تطورات العملية السياسية حيث تم التأكيد على أن هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وبين السوريين ورفض أي تدخل خارجي في عملها أو مخرجاتها باعتبار أن مستقبل سورية يصنعه السوريون فقط وتم الاتفاق على متابعة التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والدكتور رياض حداد سفير سورية لدى الاتحاد الروسي والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين وعلاء حمدان الدبلوماسي لدى السفارة السورية في موسكو ومن الجانب الروسي السفير ألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية وايلبروس كوتراشيف السفير في وزارة الخارجية الروسية وفيتالي نعومكين مدير معهد الاستشراق الروسي.

كما عرض وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الجهود التي بذلتها سورية في تنفيذ التزاماتها بعد انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين وآخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم.

وأشار الوزير المقداد إلى استمرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتسييس عملها في التعامل مع سورية والى الاليات المطلوبة لمواجهة ازدواجية المعايير وتزييف الحقائق الذي تنتهجه المنظمة في هذا الإطار.

وعبر المقداد عن تقديره للموقف الروسي إزاء ضرورة الدور الحيادي الذي يجب أن تقوم به المنظمة في منع انتشار الأسلحة الكيميائية كما أدان محاولات بعض الدول الغربية استهداف روسيا الاتحادية وخاصة في إطار ما يسمى “قضية نافالني”.

بدوره أكد ريابكوف ضرورة التعامل مع هذه المحاولات بحذر مشيراً إلى أن سياسات الولايات المتحدة الامريكية تؤدي إلى نشر عدم الاستقرار وتأجيج الأزمات في العالم، معتبراً أن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا أو سورية لن يتغير بتغير الإدارة الأمريكية الحالية لأن مسار هذه السياسات راسخ في هذه الإدارة بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس.

وأشاد ريابكوف بالتعاون الذي أبدته سورية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأمر الذي أدى إلى الوفاء التام بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأدان الجانبان محاولات الدول الغربية تسييس المنظمة وحرفها عن ميثاقها وأهدافها وشددا على أن هذه المحاولات تعرض المنظمة للخطر وفقدان مصداقيتها واستقلاليتها وتسخيرها لخدمة أهداف الدول الغربية على حساب عملها الفني الذي حددته اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة الاتصال والتنسيق بين وفديهما في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف الحفاظ على دور المنظمة ووقف كل أشكال إضعافها كي لا يتمكن الآخرون من حرفها عن أهدافها التي نص عليها ميثاقها وإجراءات عملها.

حضر اللقاء كل من شعبان وسوسان وحداد وحلاق مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد قدورة الدبلوماسي لدى السفارة السورية في موسكو ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.