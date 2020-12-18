اليوان يحقق أفضل أداء أمام الدولار منذ 2008

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن اليوان الصيني يقترب من تحقيق أفضل أداء ربع سنوي أمام الدولار الأميركي في 12 عاماً، مدعوماً بالتفاؤل حيال الأداء القوي للاقتصاد الصيني ومعدلات الفائدة المرتفعة نسبياً.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة اليوان تضاعفت أمام العملة الأميركية بنسبة 3.7% منذ بداية شهر تموز الماضي، ما يضع العملة الصينية على الطريق نحو تسجيل أفضل أداء ربع سنوي أمام نظيرتها الأميركية منذ عام 2008. وأشارت الصحيفة من جانبها، إلى أن البيانات تظهر تفوقاً صينياً على صعيد الصادرات، حيث سجّلت نمواً أفضل من المتوقع خلال شهر آب الماضي، كما أن زيادة الإقبال الأميركي على السلع الصينية تدعم نمو الطلب على العملة الصينية. وأضافت: إن شهر أيلول الماضي شهد تسجيل اليوان مستوى 6.8 أمام الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أيار من عام 2019 ويقترب من تسجيل مستوى 6.82 أمام الدولار خلال التعاملات الأخيرة.

ويتوقع الخبير الاقتصادي جيسون برادي أن يستمر ضعف الدولار في التعاملات الخارجية في ظل مساعي الولايات المتحدة لإعادة إنعاش اقتصادها عبر انتهاج سياسات نقدية تحفيزية، والإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية. وأضاف: إن بنك الشعب الصيني «المركزي الصيني» كان أكثر حذراً من نظرائه في مسألة خفض سعر الفائدة ولم يطبّق أي خفض في معدلات الفائدة الرئيسية منذ شهر أيار الماضي، وهو ما ساهم في اتساع الفجوة بين العائدات التي تقدّمها السندات الصينية مقارنة بغيرها من الاقتصادات العالمية الأخرى.