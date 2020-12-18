18, ديسمبر, 2020 - 7:29 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بطل أفلام “سيد الخواتم”: أشعر بالبهجة

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث    1

أكد الممثل البريطاني، إيان مكيلان، أنه شعر بالبهجة بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاحفايزرالمضاد لفيروسكوروناالمستجد. ونشرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، المسؤولة عن إدارة برنامج التطعيم الشامل ضد فيروسكوروناالمستجد في بريطانيا، عدة صور لمكيلان (81 عاماً) وهو يرتدي قميصاً أزرق ووشاحاً بألوان قوس قزح، وهو يرفعإبهامه في علامة على الرضا عند تلقيه الجرعةونقل عن مكيلان قوله في إحدى منشورات هيئة الصحة الوطنية التي أعاد نشرها على موقعتويتر” “إنه يوم مميز جداً، أشعر بالبهجة، ولن أتردد في التوصية باللقاح لأي شخص، أشعر بأنني محظوظ جدا لأنني تلقيت التطعيم“. كما حث مكيلان كل من يمكنه الحصول على اللقاح بأن يفعل ذلك.

من أشهر أدوار إيان مكيلان على شاشة السينما تجسيده لدور الساحرغاندالففي سلسلة الأفلام الخياليةسيد الخواتم” (Lord of the Rings) ودور الشريرماغنيتوفي أفلام الأبطال الخارقينرجال إكس“. 

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