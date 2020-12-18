توتنهام يواجه ليستر.. وفالنسيا يحلّ ضيفاً على برشلونة

أسبوع جديد من منافسات الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى يفتتح أبوابه مساء اليوم، والبداية كالعادة مع الكرة الإنكليزية حيث سنشهد مباراة واحدة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البريميير ليغ، بين توتنهام صاحب الوصافة وليستر سيتي الرابع، فبعد خسارة الأوّل للصدارة أمام ليفربول بعد هزيمته في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ستحاول كتيبة مورينيو حصد نقاط المباراة الثلاث للاستمرار في ملاحقة الريدز وخاصةً أن المتصدّر تنتظره مباراة سهلة إلى حدٍّ كبير أمام كريستال بالاس الثاني عشر، وفي المقابل يدخل ليستر سيتي المباراة وكلّه أملٌ بتعويض خسارة الجولة السابقة بهدفين نظيفين أمام إيفرتون، والخروج بنقطة على الأقل وخاصةً أنه سيصطدم في مباراته القادمة بمانشستر يونايتد.

في إيطاليا يحلّ ميلان المتربع على صدارة الترتيب ضيفاً ثقيلاً على ساسولو الخامس لحساب الجولة الثالثة عشرة، ومع عودة ابراهيموفيتش إلى صفوفه سيسعى الروسينيري لخطف نقاط المباراة للحفاظ على مركزه من ملاحقيه وخاصة جاره الإنتر الذي تفصله عنه نقطة واحدة، أما ساسولو الذي يقدم أداءً جيداً هذا الموسم قياساً إلى باقي الفرق ذات التاريخ العريق في الكالتشيو فسيحاول اللعب على أخطاء الميلان وإغلاق منطقته قدر الإمكان، وفي قمة أخرى يسعى فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو لتعويض تعادله أمام بنيفنيتو بهدف لمثله في الجولة الماضية ومحاولة العودة لسكة الانتصارات لعله يقترب مجدداً من مراكز الصدارة، أما منافسه نابولي الذي تعرّض لخسارة صعبة أمام الإنتر فسيدخل المباراة ضاغطاً منذ الدقيقة الأولى لفرض سيطرته على مجريات اللقاء والخروج بأفضل نتيجة للبقاء ضمن دائرة المنافسين على اللقب.

وفي إسبانياً، تعيش الليغا جولة هادئة هذا الأسبوع باستثناء قمة الكامب نو التي ستجمع بين برشلونة صاحب المركز الخامس وفالنسيا صاحب المركز الثاني عشر، ويعيش البارشا موسماً متذبذباً محلياً قبل جولة من التوقف، فهو إلى الآن لم يجد التوليفة السحرية بين مدربه الهولندي كومان ونجمه الأوّل ميسي، فلا يكاد عشاق النادي يفرحون لفوز هنا وتأهل هناك حتى يصدموا بأداء هزيل أدّى إلى نزيف عدد كبير من النقاط ربما لا يتمكن ميسي ورفاقه من تعويضها في مرحلة الإياب، والأمر نفسه يمكن قوله عن فريق الخفافيش الذي غلبت على مبارياته هذا الموسم سمة التعادلات.

الدوري الإنكليزي (الجولة 14)

مباريات الغد: كريستال بالاس – ليفربول 2.30 ظهراً، ساوثامبتون – مانشستر سيتي 5 مساءً، إيفرتون – أرسنال 7.30 مساءً، نيوكاسل – فولهام 10 مساءً.

مباريات الأحد: برايتون – شيفيلد 2 ظهراً، توتنهام – ليستر سيتي 4.15 مساءً، مانشستر يونايتد – ليدز يونايتد 6.30 مساءً، وست بروميتش ألبيون – أستون فيلا 9.15 مساءً.

مباريات الاثنين: بيرنلي – ولفرهامبتون 7.30 مساءً، تشيلسي_ وست هام 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 13)

مباريات الغد: فيورنتينا – هيلاس 4 عصراً، سامبدوريا – كروتوني 7 مساءً، بارما – يوفنتوس 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: تورينو – بولونيا 1.30 ظهراً، بنيفنتو – جنوى، كالياري – أودينيزي، إنتر – سبيزيا، ساسولو – ميلان، 4 عصراً، أتالانتا – روما 7 مساءً، لاتسيو – نابولي 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 14)

مباريات اليوم: أتلتيك بلباو – ويسكا 10 مساءً.

مباريات الغد: أتلتيكو مدريد – إلتشي 3 عصراً، برشلونة – فالنسيا 5.15 مساءً، ليفانتي – ريال سوسيداد، أوساسونا – فياريال، 7.30 مساءً، إشبيلية – بلد الوليد 10 مساءً.

مباريات الأحد: سيلتا فيغو – ديبورتيفو ألافيس 3 عصراً، غرناطة – ريال بيتيس 5.15 مساءً، قادش – خيتافي 7.30 مساءً، إيبار – ريال مدريد 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– سجل كريستال بالاس أربعة أهداف على الأقل في اثنتين من آخر أربع مباريات في الدوري، بعد أن نجح في تحقيق هذا الانجاز ثلاث مرات فقط في أول 117 مباراة له تحت قيادة روي هودسون.

– خلال 21 لقاء بين ليفربول وكريستال بالاس، سُجِّلَ 75 هدفاً بمعدل 3.75 هدف كل مباراة ولم يفشل الفريق الأحمر بالتسجيل أمام النسور سوى مرتين، كما أنه سجل بآخر 13 مواجهة بينهما.

– تواجه نابولي ولاتسيو في اثنتين وخمسين مباراة كانت الغلبة فيها لنادي نابولي حيث حقق ثلاثة وعشرين فوزاً واثني عشر تعادلاً وسبع عشرة هزيمة.

– تقابل ميلان وساسولو في 14 مباراة، فاز فيها الروسونيري في 8 لقاءات وخسر 4 بينما كان التعادل سيد الموقف في مناسبتين.

– منذ عام 2010 تواجه برشلونة وفالنسيا 21 مرة، كانت الغلبة فيها للبارسا بـ11 مواجهة بينما فاز الخفافيش 4 مرات وكان التعادل في 6 مناسبات.

– أفضل نتيجة للبارشا على فالنسيا كانت (5-1) وحققها في موسم 2012، بينما أفضل نتيجة لفالنسيا على برشلونة كانت (2-0) وحققها الموسم الماضي.