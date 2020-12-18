فرقة كلية التربية الموسيقية في خامس أيام مهرجان الموسيقا

حمص– آصف إبراهيم

أحيت فرقة كلية التربية الموسيقية في جامعة البعث فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الموسيقا العربية في حمص، وقدمت فيه مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية، منها: “مقدمة ميس الريم.. يا قصص.. يادارة دوري.. قهوة.. شبابيك.. اشتقنا كتير”.

وفي تصريح صحفي بيّن الموسيقي مهند عيسى قائد الفرقة أنها تأسّست منذ حوالي عام من طلاب وأساتذة كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث، وسعت من خلال ظهورها الأول على خشبة مسرح دار الثقافة بحمص، لتقديم مجموعة من الأغاني الشرقية والغربية بتوزيع جديد عبر دمج آلات غربية كالفلوت والترومبيت.

كما عبّر عدد من الطلاب المشاركين في الحفل عن سعادتهم بالوقوف أمام هذا الجمهور الكبير والذواق للموسيقا، وأن المشاركة بالفرقة أتاحت لهم فرصة إظهار مواهبهم ومهاراتهم أمام الجمهور، إلى جانب مهارة الأساتذة المشاركين في الفرقة وقدرتهم على تقديم الأجمل من خلال العمل الجماعي.

تتألف الفرقة من 38 طالباً وطالبة من الكلية يجمعون بين مختلف الآلات الموسيقية الغربية والشرقية.

هذا ويختتم مهرجان الموسيقا العربية فعالياته اليوم بحفل لفرقة فرع حمص لنقابة الفنانين بقيادة المايسترو مروان غريبة بمشاركة المطربين عمار العبد وسهير صوان ومصطفى دغمان.