مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.. لقاءات جيران!!

ستشهد مباريات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز بكرة القدم التي ستقام ست منها عند الثانية من ظهر اليوم، على أن تختتم الجولة غداً بلقاء الجيش وضيفه الوثبة، مواجهات متفاوتة القوة، لكن أبرز المباريات هي التي سيستضيفها ملعب البعث في جبلة وتجمع أبناء المدينة بجيرانهم تشرين في ديربي طالما كان مصدر إثارة منقطعة النظير.

وعلى الرغم من أن تشرين يحتلّ وصافة الترتيب (18 نقطة) ويمتلك الكثير من اللاعبين الدوليين، إلا أن أداء أصحاب الأرض خلال هذا الموسم يوحي باستحالة توقع هوية الفائز، واللقاء وفقاً لمدرب جبلة عمار الشمالي صعب على الطرفين، لأن تشرين يعتبر هو الأفضل بلا منازع لما يمتلكه من أوراق جيدة بنوعية مميزة من اللاعبين الأفضل، مضيفاً: بالنسبة لنا سنعتمد اللعب الجماعي وثقتي بلاعبينا كبيرة، خاصة وأن أداء الفريق في تصاعد من مباراة إلى أخرى، واليوم سنلعب مباراة القمة وهي أهم امتحان بالنسبة لنا.. طموحنا الفوز وحصد النقاط.

من جهته أكد الكابتن كنان ديب مساعد مدرب تشرين أن فريقه بأتم الجهوزية للقاء الجار، وأن الطموح هو الفوز ومواصلة العروض القوية، موضحاً أنه في مثل هذه المباريات ُتلغى كل الفوارق، متوقعاً أن تشهد المباراة إثارة من الطرفين وأن الأكثر هدوءاً هو الذي ستكون كفته أرجح.

وفي مباراة مهمة أيضاً يستقبل الكرامة المتصدر (19نقطة) فريق الحرية العاشر (5نقاط) في لقاء متفاوت الطموحات والأهداف، فالكرامة يبحث عن مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والبقاء في الصدارة، بينما يسعى الحرية إلى وقف نزيف النقاط والابتعاد عن مواقع الخطر.

وإلى حماة يرحل الوحدة الرابع (14نقطة) لملاقاة الطليعة الثامن (تسع نقاط) في مباراة متكافئة جداً، لأن الطليعة يقدم مستويات متميزة لكن النتائج لا تأتي حسب الطموح، وعلى الضفة الأخرى يعاني الوحدة من مجموعة من الإصابات المؤثرة وأبرزها أسامة أومري ومحمد زينو وحميد ميدو وعدي جفال.

حطين الخامس (13 نقطة) يسعى لتعويض ما فاته في الجولة الماضية واللعب للفوز ومصالحة جماهيره، عندما يستضيف جاره الساحل الجريح صاحب المركز الأخير (نقطتان) والباحث عن طوق النجاة لمغادرة مؤخرة الترتيب قبل أن تشتد صعوبة المهمة عليه لاحقاً.

وفي لقاء متوازن يستقبل الشرطة التاسع (6نقاط) جاره الحرجلة الثاني عشر (4 نقاط) في لقاء نقاطه مضاعفة بالنسبة للفريقين، وعلى أرض ملعب الحمدانية في حلب يستقبل الاتحاد الحادي عشر (4 نقاط) في لقاء سيقام دون جمهور نظيره الفتوة صاحب المركز الثالث عشر (نقطتان) وكلاهما يدرك أن الفوز ضرورة قصوى.

ويوم غدٍ يواجه الجيش الثالث (16نقطة) ضيفه الوثبة السابع (11نقطة) على أرض ملعب الجلاء في مباراة يسعى فيها الجيش لتضييق الخناق على المتصدّرين.

“البعث”