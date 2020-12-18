موسكو لواشنطن: للتوقف عن إطلاق الاتهامات الفارغة حول تطور الوضع في سورية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم على ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة من أجل التوصل إلى حل للأزمة في سورية والتوقف عن محاولات تعطيل هذه الجهود عبر تصريحات سياسية فارغة.

ورداً على تصريحات عدائية جديدة أطلقها المسمى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جويل رايبورن وزعم فيها بأن “سورية وروسيا تحاولان تعقيد عمليات مكافحة الإرهاب”، قالت زاخاروفا في بيان: “ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الاتهامات للجيشين السوري والروسي في إطار الحملة الشعواء التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بتكرار نسخ الهجمات والأخبار المفبركة في هذا الاتجاه”، وأشارت إلى أن “تعزيز الدينامية الإيجابية في تطور الوضع في سورية على الأرض“ يثير القلق لدى أولئك الذين يصرون على سياساتهم العدائية ضد سورية.

ودعت زاخاروفا شركاء روسيا الإقليميين والدوليين إلى تعزيز الجهود المشتركة حول إيجاد حل للأزمة في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بدلاً من تخريب هذه الجهود وإطلاق تصريحات سياسية فارغة واتهامات لا أساس لها.

وأعربت زاخاروفا عن استعداد موسكو للحوار حول الأزمة في سورية مع كل الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مبينة أن بلادها منفتحة أيضاً لأي مبادرات تهدف إلى بناء علاقات بين الوكالات ذات الصلة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن استفزازات الإرهابيين في إدلب ما زالت مستمرة مشددة على أن مكافحة الإرهاب في سورية ستستمر حتى القضاء على الإرهابيين بشكل كامل.