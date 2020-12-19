الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح السبت أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار فوق المنطقة الساحلية ويكون الجو بارداً ليلاً محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق ومن تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.