19, ديسمبر, 2020 - 6:41 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

فريق “خربشات” ضيف صالون سلمية الثقافي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث    7

البعث ــ نزار جمول

جاء نشاط النادي الأسبوعي لصالون سلمية الثقافي يوم الخميس الماضي ليعطي القصائد الشعرية التيألقاها شعراء الصالون وقعاً جديداً بعد أن استضاف النادي  هذا الأسبوع فريقخربشات” الذي قدم أغاني في غاية الروعة من خلال مديرته وعضوين آخرين، ورحبت مديرة النادي الشاعرة ميساء سيفو بالضيوف، لتأخذ القصائد التي ألقيت قيمتها الشعرية بعد أن تم إلباسها الإحساس الشعري المطلوب، وبدأ المشاركات الشاعر سليمان الشيخ حسينبقصيدتهدمشق، وتبعته الشاعرة ثناء الأحمد بقصيدتينأنا يوسف، مهم جداً، ثم ألقى الشاعر إياد زهرة قصيدتهصراخ الخيل في حوار الإلهلتتبعه الشاعرة لينا سليمان بثلاث قصائدضيقة شوارع مدينتي،علمتمونا، إبحار، وقدم الشاعر عبد العزيز مقداد ثلاث قصائدانتظار، توق، ذاكرة، ثم ألقى الشاعر أيمن ياغي قصيدتينعيناكِ، أيها الموغل باندثاركِثم أتى دور الضيوف فألقت فرح الحايك خاطرة نثريةهل منالممكن؟ثم غنت مديرة فريق خربشات غنوى الجرف بصوتها مقطعين من تأليفهاأطلع ع السما، تعبان من عيون الناسوغنى صالح مريم الأغنية المعروفةيا فؤادي، وقدم الشاعر الزجلي إسماعيل الأغا عتابافي مرة طلعتمن الدار، وقدم مدير الصالون الشاعر أمين حربا قصيدتهعلى حافة الموتثم اختتمت المشاركات مديرة النادي الشاعرة ميساء سيفو بقصيدتيهاالأمكنة أنتَ، اقترافلتنتهي هذه الأمسية بحوارات عبرت عن تطور قصيدة النثر لتصل إلى الإحساس الشعري المطلوب.

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