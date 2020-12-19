كورونا.. إيطاليا تفرض الحجر خلال الأعياد والمكسيك تعلق الأنشطة غير الأساسية

تجاوزت الهند اليوم عتبة الـ 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد لتكون الدولة الثانية في العالم بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة. ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة الهندية قولها إن عدد الإصابات بلغ 10004825 إصابة بعد تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأحصت الهند منذ بداية الجائحة 145171 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس بينما تعافى 6ر9 ملايين شخص حسب الوزارة.

وكانت الهند رفعت القيود عن معظم الأنشطة لتعزيز الاقتصاد رغم إعادة بعض الأقاليم فرض قيود لوقف انتشار الفيروس.

كما سجلت ألمانيا 702 وفاة و31300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات في المانيا ارتفع إلى مليون و471238 والوفيات 25640.

وفي إيطاليا أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتد من الـ 21 من كانون الأول الجاري وحتى الـ 6 من كانون الثاني القادم.

وقال كونتي في جلسة لمجلس الوزراء إنه سيتم خلال هذه الفترة إغلاق المتاجر والحانات والمطاعم على أن يمنع أيضا التنقل من منطقة إلى أخرى إلا لغايات العمل أو لدواع صحية” مضيفاً.. إنه سيتم السماح مبدئيا لفرد واحد من كل عائلة بالخروج مرة واحدة باليوم.

بدورها أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية تمديد الحجر المفروض فيها والمعمول به منذ نحو شهر مدة أسبوعين اضافيين في مدينة تورنتو وفي جزء كبير من المنطقة التابعة لها بسبب تفشي الوباء فيها وفي منطقة بيل المجاورة لها أيضا مشيرة إلى أن الوضع الوبائي سيخضع لإعادة تقييم في الـ 4 من كانون الثاني القادم.

وفي المكسيك أعلنت رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم تعليق الأنشطة غير الأساسية بدءاً من اليوم السبت وحتى الـ 10 من كانون الثاني القادم.

عربياً أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 2647 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية نزولا من 2776 في اليوم السابق ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 412 ألفا و393 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزارة قولها في بيان “إنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة مقابل 55 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6854”.

وأشارت الوزارة إلى أن 2727 مصاباً تعافوا من المرض لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 372 ألفا و725 متعافيا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 26 وفاة و579 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا هو 124280 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 7041 حالة.

وأشار مجاهد إلى خروج 238 متعافيا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106157 متعافياً.