مشاركة سورية فاعلة في معرض العراق الدولي للكتاب

دمشق – بسام عمار

يشارك اتحاد الناشرين السوريين في معرض العراق الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته مؤخراً والذي يقام فيشارع دمشق ببغداد وهو المعرض العربي الثاني الذي يقام رغم وباء كورونا.

رئيس الاتحاد هيثم الحافظ أوضح لـ”البعث” أن المشاركة السورية قوية جداً وفاعلة من خلال أربعين ناشراً بالأصالة والوكالة يعرضون مئات العناوين لكتب جديدة وبعضها صدر خلال الأعوام الماضية والتي تناولت المجالاتالسياسية والاجتماعية والثقافية وأدب الأطفال والاقتصاد والترجمة وغيرها من المجالات مشيراً إلى أن الجناحالسوري قياساً بالأجنحة المشاركة كان مميزاً جداً من حيث آلية العرض والعناوين الهامة المعروضة وعددها الكبير وآلية الإخراج والطباعة، وكان الاقبال عليه كبيراً نظراً للقيمة العلمية التي يمتاز بها الكتاب السوري لدى المثقفين والكتاب والمهتمين العرب، مبيناً أن الكثير من العناوين قد نفذ من الجناح الى جانب النشاط الإعلامي اللافت والمميز لجهة العدد الكبير من اللقاءات الاعلامية، منوهاً إلى أن كل من زار الجناح ابدى إعجابه بتطور حركة النشر في سورية وعدم توقفها رغم ظروف الحرب ووباء كورونا، مشدداً على أهمية المعرض كون السوق العراقية سوق ثقافية بامتياز.

وذكر الحافظ أن المعرض خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين الناشرين السوريين والعراقيين والعرب والمهتمينبصناعة النشر حيث تم عقد العديد من اللقاءات بين ناشري البلدين، وتم الاتفاق على تعزيز النشر وتبادل الخبرات والزيارات لاسيما وأن ظروف العمل والتحديات واحدة، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالعمل الثقافي والاستمراربالإصدارات الجديدة ومواجهة التحديات، مبيناً أن الناشرين السوريين سيشاركون في المعارض القادمة إيماناً منهم بالدور الملقى على عاتقهم لإيصال الثقافة السورية إلى الغير وتطوير صناعة النشر في بلدهم.