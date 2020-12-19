مع تكرار حوادث الشغب….تعميم الثقافة الرياضية قبل العقوبات

اللاذقية – خالد جطل

مع نهاية بعض مباريات الدوري الكروي الممتاز نتابع أحداث ومفارقات فيها خروج عن آداب الملاعب والروح الرياضية ، وما جرى خلال مباراة الشقيقين جبلة و تشرين هو حالة تحدث بمختلف الدوريات العربية والعالمية، وتوقف أي مباراة لا يعني وصولها إلى طريق مسدود، وهذا يدفعنا للحديث عن ضرورة تعميم ثقافة متجددة بأن الروح الرياضية هي الأساس لأي نشاط رياضي، وبما أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، ونظراً لأن جمهورها متفاوت الثقافة وهو ما يجعلنا نتوقع أن أي مشهد مفرح أو محزن سيكون مؤثرا عليه بشكل كبير وقد أثبتت دراسات وابحاث علمية أن نسبة كبيرة من هذا الجمهور قد تنساق وراء البعض ممن يسعون للاصطياد بالماء العكر وإحداث حالة شغب لتبرير أخطاء لهم.

بالعودة للمباراة واحتساب ركلة الجزاء التي كانت السبب فيما جرى وفقاً للكثيرين فإننا نترك هذا الجانب للمختصين في اتحاد الكرة المنوط الأول بالمحاسبة، محاسبة اللاعبين أو الحكام والإداريين، فاللقاء بدأ بمحبة وهو وما سعت إليه القيادة السياسية والرياضية بالمحافظة من خلال لقاءات مع المسؤولين عن الناديين سبقت المباراة وأكد فيها الجميع على متانة العلاقات الأخوية بين أندية المحافظة ككل، وما جرى من حالة شغب لا يمكن تحميلها لشخص محدد لكنها بالنهاية مستهجنة من الجميع، مستهجنة من عشاق جبلة وتشرين معاً، مايؤكد أن الرياضة تجمع ولا تفرق وما حصل هو حادث بسيط لا يجب تعميمه واستغلاله، فملاعبنا تعج بالأخطاء التحكيمية وهذا وارد، فرغم الإمكانيات البسيطة لدينا تعتبر أفضل بكثير منها بالدوريات العالمية التي تشهد هفوات تفوق أخطاء حكامنا.

لن نخوض كثيراً بما جرى في جبلة وما يهمنا ان نتعلم من الدرس لضمان عدم تكراره وعلى كل الجهات المختصة تحمل المسؤولية كل بمكانه، وفي المقدمة دور الكوادر الإدارية وتفعيل ثقافة الفوز والخسارة لدى لاعبيهم حيث يكون اللاعب هو أول من يطلق شرارة الشغب بحركة أو تلفظ أو فعل لذلك على إدارة ناديه أن تكون صارمة اتجاه ما فعله قبل اتحاد اللعبة وهو ما لم نشهده بعدة مباريات سابقة لا بل أن الأندية تبرر للاعبيها أفعالهم ما يشجعهم على الاستمرار بالأخطاء مما قد يوصلنا إلى ما لا يحمد عقباه.

بالختام فإن ما جرى في مباراة جبلة وتشرين درس لا بد من الاستفادة منه بكل تفاصيله والأهم تطبيق قرارات اتحاد الكرة بعدم تواجد أي شخص لا يحمل صفة رسمية ومعتمدة من الاتحاد بأرضية ومضمار الملاعب.