وانغ يي: السياسيون الأمريكيون ارتكبوا سلسلة حسابات إستراتيجية خاطئة ضد الصين

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن تدخلات الولايات المتحدة بشؤون بلاده تسببت بتدني مستوى العلاقات بين بكين وواشنطن.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع جمعية آسيا في الولايات المتحدة.. تدخلت الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين في مجموعة من القضايا وأضرت بمصالح الصين ما دفع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ إقامتها قبل 41 عاما.

ودعا وانغ الجانبين الأمريكي والصيني إلى تحمل المسؤوليات الواجبة كدول رئيسية في غمار تفشي فيروس كورونا لافتاً إلى أن جميع دول العالم باتت في العام الجاري أكثر وعيا بالحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين في مواجهة التحديات العالمية في ظل تفشي الفيروس ولا سيما دور الدول الكبرى في تقديم نموذج يحتذى به.

وقال وانغ.. إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تبني تصور متبادل صحيح تجاه بعضهما البعض بما يتماشى مع اتجاه العصر والاستجابة لنداء المجتمع الدولي وتحمل المسؤوليات الواجبة كبلدين رئيسيين”.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى التزام بلاده بسياسة خارجية مستقلة تتميز بالسلام وعدم اعتزامها التنافس من أجل الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو تصدير أنظمتها وأنماطها التنموية مشيراً إلى ارتكاب بعض السياسيين الأمريكيين سلسلة حسابات استراتيجية خاطئة بشأن القضايا المتعلقة بالصين.

ودعا وانغ واشنطن إلى العمل على إقامة حوار بناء مع الصين يقوم على معالجة بعض القضايا البارزة ومسارات التنمية بشأن الاقتصاد والتجارة بدلاً من المواجهة والعقوبات وتحويل الاحتكاكات إلى تعاون بشأن القضايا البحرية.

وكانت الصين جددت أمس التأكيد على التزامها بمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى مشددة على أن الادعاءات الأمريكية حول “تأثير صيني” مزعوم في الانتخابات الرئاسية مفبركة ولا أساس لها.