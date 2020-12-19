١٦٩ إصابة جديدة بكورونا في سورية وشفاء ٧٠ حالة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٩٩٢٨ وشفاء ٧٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٦٨٦و فيما تم تسجيل ٢٠ حالة وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٥٩١.

وفيما يلي توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٠.

الإصابات:

٣٠ في درعا

٢٥ في السويداء

٢٤ في حمص

٢٠ في ريف دمشق

١٩ في اللاذقية

١٧ في دمشق

١٥ في حلب

١٠ في طرطوس

٩ في حماه

حالات الوفاة:

٦ في اللاذقية

٥ في حمص

٢ في حماه

٢ في دمشق

٢ في ريف دمشق

٢ في طرطوس

١ في درعا

حالات الشفاء:

١٢ في دمشق

١٠ في حلب

١٠ في ريف دمشق

٨ في حمص

٧ في حماه

٧ في الحسكة

٥ في اللاذقية

٤ في درعا

٤ في السويداء

٣ في طرطوس