1،3 مليار من “ميماس” للجمعيات الفلاحية

حمص- صديق محمد

أنتجت شركة حمص لتصنيع العنب “ميماس ” نحو 982 طناً من مختلف منتجاتها منذ بداية العام الجاري ولغاية 30 /11 / 2020 فيما بلغت الكميات المباعة لنفس الفترة من كل الأصناف 1026 طناً بقيمة إجمالية 2 مليار و242 مليون ليرة سورية، في حين وصلت أرباح الشركة من كافة المبيعات نحو 496 مليون ليرة سورية .

وأوضحت مديرية الشركة المهندسة منال أسد لـ “البعث ” أنه تم هذا الموسم استلام 5200 طن من العنب عبر الجمعيات الفلاحية في المحافظة، علماً أن الخطة التي وضعتها الشركة تتضمن استلام 8 آلاف طن، مشيرة إلى أن سعر شراء الكيلو غرام الواحد من العنب 250 ليرة سورية، وتم تقطير كامل الكمية المستلمة، مبينة أن عمليات الإنتاج مستمرة وخصوصاً في أقسام التقطير التي تعمل على مدار 24 ساعة بمعدل 3 ورديات.

ولفتت إلى الانتهاء من صرف القيم المالية للجمعيات الفلاحية والبالغة ملياراً و300 مليون ليرة سورية، وأن الشركة تملك السيولة المالية ولا ديون عليها وتعمل على خفض التكاليف ودراسة إنتاج منتجات جديدة.