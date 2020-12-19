25 لاعبة في تجارب انتقاء منتخبنا الوطني للسيدات بالملاكمة

تستضيف صالة الأسد الرياضية في اللاذقية اليوم السبت التجارب الرسمية لانتقاء منتخبنا الوطني للسيدات في الملاكمة التي تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

أمين سر اتحاد اللعبة محمود سلوم أوضح “للبعث” أنه سيشارك في التجارب 25 لاعبة من سن الـ 19حتى الـ 33 عاماً يمثلن ثماني محافظات إضافة إلى نادي الشرطة، حيث ستشارك اللاعبات اللواتي حصلن على نتائج متقدمة في بطولة الجمهورية التي أقيمت في حماة، كما تم الطلب من اللجان في كافة المحافظات عدم ترشيح لاعبتين من وزن واحد بالتجارب مهما كانت الأسباب، والتقيد بالمستوى الفني لترشيح اللاعبات.

وأضاف سلوم: التجارب تقام بعد توقف طويل للنشاطات بسبب فيروس كورونا المستجد، وستكون مهمة لانتقاء منتخبنا الوطني الذي سيشارك في بطولة العرب المقررة في الكويت في شهر شباط المقبل، وقد تم تحديد الأوزان التي سنشارك فيها بالبطولة وهي (52-57-63-69-75)كغ وهذا العدد مساوي لعدد أوزان اللاعبين الرجال “سبعة أوزان” التي سيتم اعتمادها من الإتحاد الدولي اعتباراً من أولمبياد باريس عام ٢٠٢٤.

ونوه سلوم إلى أن اتحاد اللعبة أقام مؤخرا تجارب لانتقاء لاعبي منتخبنا الوطني للرجال ،على أن يتم دعوة منتخب الفئتين لإقامة معسكر داخلي سيقام في دمشق (للرجال) وفي اللاذقية (للسيدات) من أجل الاستعداد بشكل جيد قبل المشاركة بالبطولة العربية، كما أن الاتحاد يسعى للوقوف على المستوى الفني لسيداتنا وتأهيلهم للمشاركة في الدورة العربية المقررة في العراق العام المقبل.

عماد درويش