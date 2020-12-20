الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين جزء من مخططات الاحتلال لتهجيرهم من أراضيهم وتهويدها، مطالبة المجتمع الدولي بوقف جرائمه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان أن حالة التراخي الدولي تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته تعكس عدم اكتراث المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية في تحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة أو قرارات لا تنفذ إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الفلسطينيين.

ميدانياً اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا في طولكرم وعزون في قلقيلية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية عرانة شمال شرق مدينة جنين في الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة الشاب بجروح جراء انفجار قنبلة في وجهه.

وتعرض فلسطيني آخر لجروح في رأسه جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال اقتحامهم منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، حيث اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.

كما أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا أراضي البلدة الزراعية ومنعوا المزارعين الفلسطينيين من حراثتها واعتدوا عليهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية حارس غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية واقتلعوا أشجار زيتون.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا أراضي الفلسطينيين الزراعية في القرية واقتلعوا عدداً من أشجار الزيتون.

فيما جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وذكرت وكالة وفا أن 43 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

في الأثناء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى “اعتقال المشتبه به الذي ألقى زجاجة حارقة على جندي إسرائيلي قرب موقع عسكري”.

وكان مقطع فيديو أظهر شاباً فلسطينياً وهو يلقي الزجاجة الحارقة باتجاه الجندي عن بعد متر واحد. وأثار الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة بالقرب من مفرق مستوطنة قدوميم، ردود فعل في “إسرائيل”.

كما أظهر الفيديو خوف الجندي وعدم إطلاقه النار على المنفذ الذي فر من المكان بسيارة كان يستقلها.

وفي سياق منفصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير القاصر أحمد علي صافي من رام الله رفض الاعتذار لسلطات الاحتلال في سجن مجيدو مقابل منحه تخفيضاً على حكمه لثلاثين يوما.

وفي بيان قالت الهيئة إن: “ابن الـ 17 عاماً حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً وهو معتقل منذ نحو 6 أشهر/ ويقبع حالياً في قسم الأسرى الأطفال بسجن مجيدو”.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات اعتقال الأسرى الأطفال على نحو ممنهج وتمارس أبشع الانتهاكات بحقهم.