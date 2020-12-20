تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول غير بريطانيا

أكدت منظمة الصحة العالمية الأحد رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخراً في ثلاث دول أخرى.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لهيئة البث البريطانية “بي بي سي”، إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

وحذرت المسؤولة من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، وشددت على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة، موضحة أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.

وأبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.

وأعلنت السلطات البريطانية عن رفع درجة التأهب الوبائي في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى أعلى مستوى على خلفية ظهور السلالة الجديدة من كورونا، التي أقر وزير الصحة مات هانكوك اليوم بأن تفشيها خرج عن السيطرة

بدوره قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن سلالة فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” الجديدة خرجت عن السيطرة، وتابع: تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا خرجت بالفعل عن السيطرة، ومن الصعب حالياً السيطرة على تلك السلالة الجديدة قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع.

وقال هانكوك: نريد أن نضع حداً لتفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة من خلال تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي، وأضاف: “خطتنا تنتهي من تلقيح مليون شخص بلقاحات كورونا خلال أيام ولكن كان لزاماً إصدار قرار بفرض الحجر الصحي في لندني وجنوب شرقي إنجلترا”.

في الأثناء أعلنت السلطات البلجيكية منع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، حيث قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو: “إن مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل”، وأضاف: هناك العديد من الأسئلة حول هذه السلالة الجديدة وما إذا كانت موجودة بالفعل في البر الرئيسي. كما أعرب عن أمله في الحصول على مزيد من الوضوح بحلول الثلاثاء، بينما أفاد مسؤول حكومي بأن بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا منتصف هذه الليلة.

جاء ذلك إثر قرار مماثل من السلطات الهولندية، حيث قالت: إن الحظر سيظل سارياً حتى نهاية العام على الأقل، لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والمنتشرة حالياً في جنوب بريطانيا.

بدورها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس الحد من الرحلات الجوية من بريطانيا أو توقيفها، بحسب وكالة أنباء “د ب أ” المحلية، الأحد. ونقلت الوكالة عن مسؤول ألماني رفيع المستوى قوله إن فرض قيود على الرحلات الجوية من بريطانيا هو “خيار جادّ”.

وأفادت قناة “BFMTV” الفرنسية بأن باريس تدرس “جدياً” تعليق الرحلات الجوية والقطارات من المملكة المتحدة، وذلك في إطار مكافحة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا، والتي تعتبر أكثر عدوى. وأشارت القناة إلى أنه يجب الإعلان عن القرار خلال النهار، حيث تبحث فرنسا عن تنسيق أوروبي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن خطط لوقف الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، وقال: “أولويتنا هي حماية إيطاليا ومواطنينا”، فيما أعلنت إسبانيا أنه في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي استجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد، بينما ذكرت السلطات النمساوية أنها تعتزم أيضاً حظر الرحلات الجوية من بريطانيا.