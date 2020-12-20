درجات الحرارة حول معدلاتها والجو بارد ليلاً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح الأحد أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويكون بارداً ليلاً محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق ومن تشكل الصقيع في المنطقة الشمالية والمرتفعات الجبلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.