صالة الحمدانية الدولية تأخذ أمر المباشرة

حلب- محمود جنيد

تتضح الحاجة لافتتاح صالة الحمدانية الدولية لكرة السلة بحلب أكثر فأكثر، وتصبح أكثر إلحاحاً في ظل الواقع السلبي للصالات في حلب، ابتداء من صالة الأسد التي تحتاج لصيانة سقفها المهترئ والجدران والأرضية، وصالة الجلاء التي لا تتسع للجماهير الغفيرة التي تحضر المباريات، وعدم قدرتها على استيعاب حتى مباريات صاحب الصالة وهي فرق نادي الجلاء بسبب ضغط المباريات الكبير، وتوقف مشروع صالة نادي الاتحاد عند محطة الإكساء دون تحركات جديدة ملموسة في منحى الإنجاز، وصالة نادي اليرموك قابعة في لجة الشكاوى والمحاكم بين النادي والمتعهد.

لكن يبدو أن بوادر انفراج هلّت، إذ أكد رئيس دائرة المنشآت الرياضية في حلب المهندس حسام قرم صدور أمر المباشرة باستكمال الأعمال (فرش الأرضية كاملة بالباركيه مع جزء من الغرانيت على حواف الصالة)، وتمّ تسليم موقع العمل الذي سيبدأ في غضون شهر لمؤسّسة الإسكان العسكرية الفرع /3/، بعد استيراد الباركيه وبدء التركيب ضمن المدة الزمنية المقرّرة للتنفيذ وهي ستة أشهر.

وأشار المهندس قرم إلى أن فتحات الإنارة الست في سقف الصالة ستشملها الصيانة درءاً للرشوحات المطرية منها.