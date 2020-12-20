قرية “مسيت” بريف اللاذقية.. خدمات منسية والمعنيون “على الوعد ياكمون”!

اللاذقية- رفيا عبود

تفتقر قرية مسيت التابعة لريف القرداحة لأدنى مقومات الحياة الخدمية، حيث الطرق الفرعية الوعرة التي تملؤها الحفريات، ولا وسائل نقل تؤمن إليها إلا عن طريق تكسي الأجرة التي أصبحت كلفتها باهظة، وبات تأمينها بالتزامن مع أزمة البنزين شبه مستحيل.

وأشار المواطنون في شكواهم لـ”البعث” إلى وجود مشكلة صرف صحي، علماً أن المشروع تمّ تنفيذه منذ حوالي ١٠ سنوات لكنه لم يكتمل حتى الآن ولم يخدّم سوى نصف سكان القرية، والسبب مجهول وغير معروف حتى الآن؟!، إضافة إلى عدم توفر خطوط الهاتف والانترنت، بسبب سرقة كابلات الهاتف الخاصة بالقرية من مفرق خربة السنديان إلى مسيت بطول ٤ كم، ورغم كل الوعود التي طال انتظارها من قبل الجهات المختصة بإيجاد حلول لكن لا حياة لمن تنادي!، لافتين إلى سوء حال مدرسة القرية التي تحتاج إلى صيانة فورية، فالباب الرئيسي مهدّم بالكامل والحمامات والمغاسل في أسوأ حال!!.

وفي متابعة للشكوى أشار رئيس بلدية جوبة برغال علاء محمد إلى وجود دراسة لاستكمال عدة مشاريع خدمية للقرية سيتمّ تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.

وبخصوص مشكلة خطوط الهاتف وسرقة الكابلات، بيّن مدير فرع اتصالات اللاذقية المهندس عادل جبيلي أنه سيتمّ تخديم المنطقة بمشاريع أرضية هاتفية وخلايا ضوئية لتلافي عمليات السرقة والحدّ من المشكلات التي ترتبت عليها مؤخراً.

وفيما يتعلق بسوء الصرف الصحي الذي ظهر مؤخراً في المدرسة أفاد ثائر إبراهيم مدير المجمّع التربوي بالقرداحة أنه تمّ تخصيص ميزانية محدّدة لكل مدرسة بحاجة للصيانة، حيث سيتمّ معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، وإيجاد حلّ لها.