مقتل مسلحين من قسد العميلة وإصابة آخرين في هجمات بريفي دير الزور والرقة

قتل مسلحان وأصيب آخرون من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات طالت تحركاتهم وآلياتهم من قبل مجهولين في ريفي الرقة ودير الزور.

وأفادت مصادر محلية بأن مجهولين نفذوا هجوما بالأسلحة الرشاشة على نقاط تمركز ميليشيا “قسد” في محيط قرية مشيرفة قرب مدينة عين عيسى شمال الرقة ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين من الميليشيا.

وفي ريف دير الزور أشارت مصادر محلية إلى أن سيارة عسكرية تتبع لميليشيا “قسد” تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة في محيط مدينة الشحيل بالريف الشرقي للمدينة ما تسبب بإصابة عدد من مسلحي هذه الميليشيات.