تسجيل ١٢٢ إصابة جديدة بكورونا في سورية و١٠ حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٢٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٠٠٥٠ وشفاء ٥١ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٧٣٧و وفاة ١٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٠١.

وفيما يلي توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠.

الإصابات:

٢٥ في حمص

٢٠ في درعا

١٦ في السويداء

١٥ في ريف دمشق

١١ في حماه

١٠ في دمشق

٩ في حلب

٨ في اللاذقية

٨ في طرطوس

حالات الوفاة:

٣ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في دمشق

٢ في ريف دمشق

١ في حماه

حالات الشفاء:

٨ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٧ في حمص

٦ في دمشق

٥ في حلب

٥ في الحسكة

٤ في درعا

٣ في حماه

٣ في السويداء

٢ في طرطوس