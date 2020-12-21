اتصالات حلب تتوسع أفقياً بخدماتها في المدينة والريف

حلب- حسناء الملحم

يواصل فرع شركة الاتصالات بحلب توسيع خدماته في المدينة والريف، وتنفيذ المزيد من المشاريع لإيصال شبكة الاتصالات الأرضية والانترنت لكافة المناطق والأحياء التي تعرّضت لأضرار بالغة جراء الإرهاب.

وأشار مدير فرع الاتصالات المهندس محمد أنور رحمون رهوان إلى أن العمل جارٍ وبوتيرة عالية لاستكمال تأهيل شبكة الاتصالات في كافة مناطق المحافظة، وذلك وفق الأهمية والأولويات والإمكانات المتاحة، مبيناً أنه تمّ في هذا العام إعادة تأهيل وتشغيل مركز هاتف خان الوزير في منطقة السبع بحرات بسعة 20 ألف خط هاتفي و256 بوابة، وأنه تمّ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مركز سناء محيدلي في منطقة الشعار ويتسع المركز لـ20 ألف خط و1024 بوابة، ويخدم المركز منطقة الميسر ومساكن البلدية والمواصلات القديمة وجزءاً من حي كرم القاطرجي والمنطقة الصناعية كمرحلة أولى، وهناك خطط لتوسيع الخدمة في هذا المركز لتشمل كافة الأحياء ضمن البقعة الجغرافية.

وأوضح رهوان أنه تمّ رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل الشبكة الهاتفية والمراكز المتضررة في أحياء ومناطق جسر الحج والزربة وتل حديا وخان العسل وحيان وعندان وكفر حمره وكفر داعل والحاضر وعبطين والوضيحي وتل شغيب، وتقدّر كلفة هذه المشاريع بنحو 2،750 مليار ليرة.

وكشف مدير الفرع عن إطلاق خدمة الانترنت FTTH عبر الألياف الضوئية لتخديم عدد أكبر من المواطنين بعد أن تمّت تهيئة البنية التحتية للمشروع بشكل كامل.