عناية ناصر

هناك مثل صيني قديم يقول: “شجرة واحدة لا تصنع غابة”. لكن في الواقع، يمكننا بناء غابة من الحلول للتهديدات الأمنية غير التقليدية إذا تمكّنت الأشجار المنفردة الكبيرة والصغيرة من التعايش بسلام وتعاون وانسجام مع بعضها البعض.

ليس هناك شك في أن جائحة كوفيد-19 أصبحت التهديد الأمني ​​غير التقليدي الأكثر تدميراً الذي عانى منه العالم بأسره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ أصبح الوباء أسوأ جائحة عالمية واجهها العالم على الإطلاق منذ أعقاب هجوم الأنفلونزا عام 1918.

تُظهر التجارب الصعبة خلال جائحة COVID-19 الحاجة القوية لمتابعة التعاون الدولي في مجال الأمن غير التقليدي، فبدون تعاون دولي، سيكون من الصعب على البشرية جمعاء، ليس فقط التغلّب على التحديات الحالية للوباء، ولكن أيضاً في اتخاذ تدابير فعّالة للتعافي بعده.

تهديدات الأمن غير التقليدية مثل الأمراض المعدية والكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ والتدهور البيئي، والهجرة غير المشروعة والفقر والإرهاب الدولي والجرائم المنظمة الدولية، من بين أمور أخرى، هي ذات طبيعة عابرة للوطنية. وبالتالي، لا يمكن لدولة بمفردها، حتى الأقوى أو الأغنى، التغلّب على مثل هذه التهديدات من خلال العمل بمفردها. ولكن من خلال العمل معاً، يمكن للعالم أن يفعل الكثير للتغلّب على هذه التهديدات العابرة للحدود.

تتطلّب معالجة التهديدات الأمنية غير التقليدية التعاون الجاد من جميع الدول، فالانخراط في نزاع القوى الدولي يؤدي إلى نتائج عكسية في مكافحة التهديدات الأمنية غير التقليدية، فالعالم بحاجة إلى تطبيق نموذج للعلاقات الدولية يدعم الأهمية الكبرى للتعاون في مجال الأمن غير التقليدي. ومن دون تعاون دولي، ستستمر التهديدات الأمنية غير التقليدية وتزدهر وتنتصر على حساب رفاهية جميع شعوب العالم، لذلك، من الضروري جداً للمجتمع الدولي أن يبني فريقاً قوياً لمواجهة هذه التهديدات. من هنا أصبح العمل الجماعي العالمي أمراً حتمياً للتغلّب على التهديدات الأمنية غير التقليدية لأن “العمل الجماعي يقسم المهام ويضاعف النجاحات”.

إن التهديدات الأمنية غير التقليدية هي غير عسكرية بطبيعتها. وبالتالي، هناك حاجة إلى تعاون دولي لتطوير مناهج مبتكرة غير عسكرية لمواجهة هذه التهديدات. بينما لا يزال الجيش يلعب دوراً حيوياً للغاية في مكافحة التهديدات الأمنية غير التقليدية، لا يزال بإمكان الجيش القيام بذلك في وظائفه غير التقليدية، مثل منع النزاعات المسلحة وبناء السلام وصنع السلام وحفظ السلام بدلاً من الاقتتال.

كما أن هناك حاجة إلى تعاون دولي لبناء قدرة جميع الدول، ولاسيما تلك الأكثر تضرراً، لتكون لديها مؤسسات قوية وفعّالة ومرنة لمواجهة جميع تحديات الأمن غير التقليدي، وحاجة إلى تعاون دولي لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على منع التهديدات الأمنية غير التقليدية لإحداث الفوضى في المجتمعات. والأهم من ذلك، هناك حاجة إلى تعاون دولي لتعزيز القدرة على إدارة عواقب التهديدات الأمنية غير التقليدية.

التهديدات الأمنية غير التقليدية هي إلى حدّ كبير لا ترتبط بدولة المنشأ. ومن ثم، يجب متابعة التعاون الدولي ليس فقط من قبل الدول ذات السيادة، ولكن أيضاً من قبل جميع شعوب العالم بغضّ النظر عن الأصول القومية والهويات العرقية والوضع الاقتصادي وحتى الالتزامات الأيديولوجية. في هذه الحالة، هناك حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين المنظمات الدولية والمنظمات الشعبية. يمكن أن يساعد التعاون الدولي القائم على المجتمع في تعزيز وحماية أجندة الأمن البشري لشعوب العالم.

أخيراً، استناداً إلى التجارب النموذجية للعالم بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً، يحصل التعاون الدولي على فرصة أكبر للنجاح من خلال المشاركة النشطة للخبراء والأكاديميين والعلماء والمهنيين المشاركين في الأنشطة الوظيفية. إنهم ينتمون إلى المجتمع المعرفي أو مجتمع المعرفة الذين يقدّم مدخلات قائمة على الأدلة وموجّهة علمياً لواضعي السياسات من خلال ما يُسمّى عمليات المسار الثاني. لذلك يجب أن يشمل التعاون الدولي في معالجة التهديدات الأمنية غير التقليدية المجتمع المعرفي لتعزيز التعاون الوظيفي بين الدول المشاركة في أنشطة ما يُسمّى المسار الأول. وهذا يتطلّب تشجيع المزيد من أنشطة المسار الأول والمسار المشترك (التقارب بين دبلوماسيتي المسار الأول والمسار الثاني) لجعل التعاون الدولي في مجال الأمن غير التقليدي أكثر حيوية وإفادة وموثوقية وفعالية في عالم ما بعد الجائحة.