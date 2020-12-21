الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق المناطق الشمالية والجزيرة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح الاثنين أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول خلال ساعات المساء والليل إلى غائم فوق المناطق الشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.

ويكون الجو ليلاً بارداً ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية ومن حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة ويمتد الهطل تدريجيا ليشمل بعض المناطق الداخلية ليلاً وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.