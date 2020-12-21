الشطرنج يسدل الستار على أنشطته.. عيتي ومراد أبطالاً للجمهورية

أنهى أمس الأحد اتحاد الشطرنج جدول أنشطته لهذا العام بإقامة نهائيات بطولة الجمهورية للرجال والسيدات في الصالة التخصصيّة بمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق، حيث توّج الدولي بشير عيتي بلقب بطولة الرجال التي شارك فيها عشرة لاعبين هم (آرام آدم ومالك قونيلي وعلي حمودة وكريم هنيدي وهيفار خرفان وحسين عبود وإسماعيل خضور)، وحلّ في المركز الثاني الدولي أحمد حماد، وجاء ثالثاً الدولي طلال الزعيم، والمفاجأة تمثلت بتراجع بطل العام الماضي علي حمودي للمركز الرابع.

وفي فئة السيدات شاركت عشر لاعبات، وفي ختام المنافسات احتفظت فاطمة مراد باللقب الذي توّجت به العام الماضي، وحلّت في المركز الثاني منار خليل، وجاءت ثالثة نايا أبو فرود.

رئيس اتحاد اللعبة علي عباس أشار لـ”البعث” إلى أن البطولة أقيمت وفق نظام الدوري الكامل وبتوقيت 90 دقيقة يضاف إليها 30 ثانية، مبيناً أن المستوى الفني كان عالياً، خاصة وأن المتأهلين لها كانوا قد خاضوا المراحل السابقة (الأدوار الأولى). وأضاف عباس: في نهاية البطولة قام عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام محمد خضر وعبد الناصر كركو الجاسم بتكريم أفضل ستة لاعبين من الرجال والسيدات، كما تمّ تكريم أصغر لاعب ببطولة الرجال البطل الموهوب والواعد حسين عبود، وأيضاً تمّ تكريم لجنة الانترنت لجهودها خلال العام الحالي، ولاسيما أنها أقامت عدداً من البطولات على الإنترنت والمشاركة في كافة البطولات الخارجية عبر (الأون لاين)، وآخرها كان المشاركة في بطولة العرب للفئات العمرية وأقيمت على موقع الـ lichess يومي 11 و12 من الشهر الجاري، وحقّق فيها لاعبو ولاعبات منتخبنا نتائج جيدة، منها حصول لاعبنا رامي طلب على المركز الأول في فئة 8 سنوات، وفي فئة الـ٨ سنوات بنات نالت بطلتنا تالا حسن المركز الثاني.

كما أكد عباس أن اللاعبين واللاعبات الأربعة الأوائل تمّ اعتمادهم لتمثيل منتخبنا الوطني في المشاركات المقبلة المقررة العام المقبل، والذي تمنّى رئيس الاتحاد أن يكون مليئاً بالأحداث والبطولات المحلية والخارجية شريطة الانتهاء من فيروس كورونا المستجد.

عماد درويش