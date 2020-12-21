القوات المسلحة اليمنية تسقط مقاتلة سعودية في مأرب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية للقوات تسقط طائرة استطلاع مقاتلة سعودية في محافظة مأرب.

وأضاف العميد سريع أن المقاتلة السعودية، التي تم إسقاطها من نوع CH4، “وكانت تقوم بمهام عدائية في مديرية مدغل”. لافتاً إلى أنه “تم استهداف الطائرة السعودية بصاروخ مناسب، لم يكشف عنه بعد”.

وتعتبر الطائرة بدون طيار من طراز CH-4 الأقوى من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية وتتمكن من أداء مهام، تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، وتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض. ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما أنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وكانت القوات المتعددة للتحالف السعودي، ارتكبت 121 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الماضية. ونفذت طائرات التحالف، غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وغارة على مديرية ماهلية جنوبي محافظة مأرب. كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارة جوية منطقة مجازة الحدودية، بين مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة وعسير السعودية .

ومن الخسائر التي تكبدتها قوات التحالف السعودية في اليمن، ما نقلته مصادر يمنية محليّة وهو انفجار كبير في معسكر تداوين التابع لقوات التحالف السعودي في مأرب شرق اليمن. المعسكر كان تعرّض لاستهداف صاروخي قبل أيام أدى إلى مقتل ضباط سعوديين.