المقداد لـ بروجردي: الدول التي تستهدف الاستقرار في المنطقة تستخدم الإرهاب الاقتصادي والاغتيالات

استقبل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين الدكتور علاء الدين بروجردي معاون الشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.

وأكد الوزير المقداد أن الدول التي تستهدف الاستقرار في دول المنطقة انتقلت اليوم إلى سياسات الإرهاب الاقتصادي والاغتيالات وكان على رأس المستهدفين العلماء من أمثال الشهيد محسن فخري زاده ما يظهر أهمية العلم والعلماء في نضال شعوبنا في مواجهة أعدائها مشيرا إلى ضرورة تطوير العمل المشترك وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسورية.

من جانبه قال الدكتور بروجردي إن العلاقة الأخوية التي تجمع بين شعبي وقيادتي البلدين أقوى من أن تؤثر فيها أي جهة ولن تغير من عمقها وثباتها محاولات الأعداء ومؤامراتهم أينما كانوا معتبراً أن النضال في مجال العلوم والمعرفة هو ساحة جديدة من ساحات النضال ولا بد من تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

حضر اللقاء السفير رضوان لطفي مدير إدارة آسيا والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ورؤى شربجي من مكتب نائب الوزير كما حضره من الجانب الإيراني السفير جواد ترك آبادي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق والدكتور صالح فكر مدير العلاقات العامة جامعة آزاد الإسلامية والدكتور منظري توكلي رئيس جامعة آزاد في كرمان وابراهيم ولي بور من السفارة الإيرانية بدمشق.