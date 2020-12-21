انطلاق فعاليات مهرجان المسرح في الحسكة

الحسكة _ اسماعيل مطر

انطلقت اليوم فعاليات المهرجان المسرحي على خشبة المركز الثقافي العربي بالحسكة والذي تضمن عدة فقراتمسرحية كما تم تكريم عدد من الفنانين وهم سليمان أسيود، بشار الضللي، وعبد العزيز املح الذين أكدوا اعتزازههم وفخرهم لهذا التكريم والذي يأتي من المؤسسة الثقافية الفرعية في الحسكة.

وأكد عبد الرحمن السيد مدير الثقافة في الحسكة بأن أعمال هذا المهرجان في دورته الثامنة هي صرخة في وجهالإرهاب وداعميه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة خلال فترة الحرب الظالمة على وطننا والتي أراد من خلالهاالإرهاب وداعميه توقيف عجلة الحياة إلا أنه لم يزدنا إلا إصراراً وتحدياً وأننا انتصرنا في كافة الميادين ومنها الانتصار الثقافي الذي لم يتوقف طيلة الحرب الإرهابية على سورية.

المخرج اسماعيل خلف مدير المسرح القومي ومدير المهرجان قال: تأتي أهمية الدورة الثامنة لمهرحان المسرح فيالحسكة استكمالاً لمشروعنا الذي راهنا عليه منذ بداية الحرب الكونية على بلدنا الحبيب سورية، لافتاً أنه يجب أن يكون للفن كلمته وذلك لإيماننا المطلق والأكيد بأن للفعل الفني دوره وأهميته وسيبقى شعارنا بأنه لن تسدل الستارة أبداً وسنبقى متمسكين بالأرض مثل الأشجار التي تزهر في ربيع الوطن والعصافير التي تنشد ألحانالحب والوفاء والانتصار في ربوع سورية الحب والصمود والانتصار. ومن فعاليات اليوم الاول تم عرض مسرحية “مرايا تشيخوف” من إعداد واخراح الفنان اسماعيل خلف وتمثيل باسل حريب وعبدالله الزاهد وجيندا عبد القادر وفيصل حميد، وهي مسرحية تعالج بعض صور الحياة اليومية.