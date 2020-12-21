تسجيل ١٤٥ إصابة جديدة بكورونا في سورية وتماثل ٤٩ حالة للشفاء

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٠١٩٥ وشفاء ٤٩ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٧٨٦ و وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦١٠

وفيما يلي توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٠

الإصابات :

٣٠ في درعا

٢٤ في حمص

٢٣ في اللاذقية

٢٠ في طرطوس

١٤ في دمشق

١٢ في ريف دمشق

١٠ في حلب

٨ في حماه

٤ في السويداء

حالات الوفاة :

٤ في طرطوس

٢ في حمص

٢ في دمشق

١ في درعا

حالات الشفاء :

٩ في دمشق

٨ في حمص

٧ في ريف دمشق

٦ في حلب

٥ في اللاذقية

٤ في درعا

٣ في طرطوس

٣ في السويداء

٢ في حماه

٢ في الحسكة