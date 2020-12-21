“دجاج بيّاض” للأسر الأشد فقراً في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

قدّم فرع القنيطرة للهلال الأحمر العربي السوري منحة من الدجاج البيّاض للأسر الأشدّ فقراً في قرية عين عيشة بمحافظة القنيطرة.

الدكتور جمعة الحسن رئيس فرع الهلال بالمحافظة ذكر أن 25 أسرة استفادت من هذه المنحة، وحصلت على 22 دجاجة بيّاضة مع كمية من العلف اللازم.

وأشار الحسن إلى أن المنحة قدّمت بالتعاون ما بين منظمة الهلال ومفوضية شؤون اللاجئين، للمساهمة في تمكين الأسر الفقيرة وتوفير مصدر رزق ثابت لها إذا ما أحسنت رعايته واستثماره، لافتاً إلى أن توزيع المنحة لم يكن عشوائياً، بل تمّ بموجب دراسة نفذها متطوعو الهلال حول أكثر الأسر فقراً في المحافظة ولديها القدرة البشرية والمجال الحيوي لتربية الدجاج.