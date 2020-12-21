سفير جنوب أفريقيا من حمص: لامكان للقلق من العقوبات المفروضة على سورية وإيران

حمص – عادل الأحمد:

أكد سفير جنوب أفريقيا في دمشق باري فيليب غليدر أن حكومة بلاده لن تنسى الأصدقاء الذين قدموا الدعم خلال حكم الفصل العنصري على جنوب أفريقيا وأنه من غير الأخلاقي التخلي عن الدول المؤيدة للحرية والعدالة

وأضاف السفير في محاضرة بجامعة البعث حول العلاقات التي تربط البلدين الصديقين سورية وجنوب أفريقيا. حضرها الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي المركزي إلى أن التضامن الدولي وإقامة الشراكات الدولية مع الحكومات المتضامنة مع مسيرة نضال بلاده كان إحدى الركائز المهمة لجنوب إفريقيا.

وبين السفير أن الجمهورية العربية السورية قدمت الدعم لنضال أبناء جنوب إفريقيا وكانت إحدى أعضاء لجنة الفصل العنصري في حين امتنعت الدول الغربية عن دعم لجنة الفصل العنصري، مؤكداً أنه لامكان للقلق من العقوبات المفروضة على إيران وسورية.

وأشاد السفير بالراحل نيلسون مانديلا الذي كان ثوريا مفكرا بالحرية معروفا بقيادته الحكيمة وتعزيزه لمواقف الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ونضاله لم يقتصر على الحرية فحسب بل تضمن النضال من أجل حقوق المرأة والنضال ضد الجشع والفردية

وختم السفير الجنوب إفريقي بالتأكيد على أن التضامن الدولي اليوم يعد مهما من أجل الحرية لأنه لايمكننا تحقيق السلام إذا لم يتمتع به الجميع، وبأن حريتنا ستبقى ناقصة بدون حرية الفلسطينيين.