“لغتنا العربية عنوان هويتنا” في احتفالية ثقافية طليعية

اللاذقية– مروان حويجة

احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، وتحت شعار “بالتعاون والعمل نحقق الأمل”، أقام فرع اللاذقية لطلائع البعث فعالية ثقافية بعنوان “لغتنا العربية عنوان هويتنا” في وحدة الشهيد راندي ناصر لطلائع البعث في منطقة اللاذقية، وتخلّل الاحتفالية افتتاح المعرض الثقافي الفنّي المنوّع حول اللغة العربية، أقسامها وإعرابها وقواعدها.

وألقى الأطفال الطليعيون قصائد عدة حول اللغة العربية وجمالياتها، ودورها في ترسيخ روابط وجذور الانتماء للوطن والأرض وللرموز والقيم الوطنيّة والقومية والثقافية والفكرية، وجسّدت القصائد حقيقة التجذّر والانتماء للغة العربية كمفهوم للقومية العربية المتأصلة في هويتنا. واغتنت الفعالية بفقرات وعروض فنيّة عن الاهتمام باللغة العربية بوصفها أهم مقومات بناء الفرد والمجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة، وهي عامل رئيسي في مستقبل الأبناء والأجيال القادمة، كما أنها تعبّر عن الهوية الوطنية ولاسيما في هذه المرحلة التي تشهد حرباً عدوانية على سورية، يراد منها إلغاء الهوية الوطنية والإنسانية والثقافية في مجتمعنا. وتضمّن المعرض لوحات ورسومات تجسد التجذّر والانتماء للغة العربية كمفهوم للقومية العربية المتأصلة في هويتنا، كما تمّ تقديم عرض مسرحي بعنوان “محاكمة” أضاءت على القيمة السامية والعظيمة للغة العربية في حياة المجتمع ولاسيما الأسرة والمدرسة والعمل ومراكز النشاط.

ولفت الرفيق كامل زنتوت رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي الحزبي الفرعي إلى أهمية هذه الأنشطة النوعية التي تحاكي وتضيء على لغتنا العربية، والتمكين المستمر والممنهج للغة العربية من خلال مناشط نوعية هادفة تقيمها منظمة طلائع البعث انطلاقاً من أنّ لغتنا هويتنا وأولوية وحتمية تعميقها وتأصيلها وتجذيرها باعتبارها الهوية والأصالة والتاريخ وأهمية تعزيز ثقافة الحوار وتنمية المهارات.

وأشارت الرفيقة هاجر غنّوم رئيسة مكتب الثقافة والفنون الجميلة في فرع طلائع البعث إلى القيمة الثقافية والمعرفية والتربوية لبرامج عمل النشاط الثقافي للمنظمة، بهدف تعزيز الحوار التفاعلي حول القضايا والقيم والمفاهيم الجوهرية في جوانب فكرية وتربوية وثقافية، وتأصيل وترسيخ جذور الانتماء للوطن. ولفتت إلى أهمية الموضوعات التي تتناولها الفعالية بوصفها محطة نوعيّة للحوار الهادف والبنّاء حول العناوين المهمّة المطروحة التي تنمّي الحالة الحوارية وتحفّز عليها بما يعزّز ويعمّق موقع اللغة العربية في حياتنا وثقافتنا.

وتحاورت الرفيقة سامية صنين أمينة فرع اللاذقية والرفاق المشاركون مع الأطفال الطليعيين حول أهمية وجمالية اللغة العربية، وأساليب تنمية مهارات تعميق حضورها في الحياة اليومية، والتوسّع بالأنشطة التفاعلية حول اللغة العربية.