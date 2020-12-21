“قسد” تعتدي بالضرب على نساء سلماسة.. والاحتلال التركي يجدد الاعتداء على عين عيسى

اختطفت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من الشبان من قرى في ريف الحسكة لإجبارهم على القتال في صفوفها. وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا قسد داهموا منازل المواطنين في قرية سلماسة بريف تل تمر بريف الحسكة وأقدموا على اختطاف عدد من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا قسد اعتدوا بالضرب على نساء القرية اللواتي حاولن منعهم من دخول القرية ووقف عمليات اختطاف الشبان التي ينفذونها بقصد تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوفهم.

وفي الريف الشمالي الشرقي أفادت مصادر أهلية بأن مسلحين من ميليشيا قسد شنوا حملة مداهمات واسعة بحق الشبان في بلدة تل حميس واختطفوا العديد منهم وتم نقلهم إلى معسكرات تدريب تمهيدا لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا.

في الأثناء تواصلت الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث أصيب عدد من مسلحي الميليشيا جراء هجوم نفذه مجهولون على أحد مقراتها في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في أحد مقرات ميليشيا قسد في قرية السعدية شمال شرق الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا وإلحاق أضرار مادية بالمقر.

إلى ذلك، جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية.