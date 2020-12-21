وزيرا الإدارة المحلية والإعلام من حلب…الجيش الخدمي والإعلام الوطني شريكان في الانتصار والإعمار

حلب – معن الغادري

استهل وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى حلب ليل أمس بلقاء رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظة وذلك بحضور وزير الاعلام عماد سارة .

وأشاد المهندس ” مخلوف ” بصمود أهالي حلب الذين تحدوا الإرهاب وانتصروا عليه بفضل إيمانهم بوطنهم وجيشهم البطل الذي قدم التضحيات والدماء من أجل أن يبقى الوطن عزيزاً كريماً ومنيعاً ، وأشار بأن سورية ماضية بكل ثقة وعزيمة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد حتى تحقيق النصر الكبير وتطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب وإعادة بناء سورية المتجدة .

وبين الوزير مخلوف أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لهذه المحافظة لمكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ، لافتاً إلى أن المشاريع الهامة التي نفذت في المدينة والريف متواصلة في جميع المجالات ، وأن وزارة الإدارة المحلية شريكة مع جميع الوزارات والأجهزة المحلية والمركزية لتقديم الخدمات ، داعياً لتعزيز العمل الشعبي ، وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصالح الأخوة المواطنين .

بدوره أشار وزير الاعلام إلى أهمية ذكرى انتصار حلب على الإرهاب ، وإلى دور الاعلام الوطني في التصدي للحرب الاعلامية الشرسة التي تواجهها سورية ، وتواجده في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي السوري ، والقيام بواجبه الوطني في مواكبة الانتصار ، وإعادة الإعمار ، مؤكداً أهمية تعزيز وتكريس التمسك بالسيادة والكرامة والانتماء للوطن ومواجهة التحديات.

من جانبه أكد محافظ حلب حسين دياب أن كوادر الإدارة المحلية عملت منذ اليوم الأول لتحرير حلب كجيش خدمي لإعادة تأهيل مادمره الإرهاب ، مبيناً أنه تم تنفيذ أكثر من /2650/ مشروعاً في المحافظة ، من بينها حوالي 500 مشروع في المدينة لإعادة الحياة وعجلة الإنتاج الى جميع القطاعات ، لافتاً إلى الإهتمام الحكومي بالمحافظة والتي حظيت باهتمام كبير من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد .

وتداخل عدد من رؤساء الوحدات الإدارية خلال الاجتماع حول العديد من القضايا الخدمية والمعوقات التي تواجه العمل ، وركزت المداخلات على ضرورة رفد الوحدات الادارية بالآليات والكوادر البشرية لتتمكن من أداء دورها بشكل أفضل .

حضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة حلب ورئيس مجلس المدينة د. معد المدلجي .

ومن المقرر أن يبدأ وزير الإدارة المحلية والبيئة صباح اليوم جولات تفقدية على عدد من المواقع للوقوف على واقع وسير العمل في المشاريع الخدمية المنفذة والجاري تنفيذها .

وتشمل الجولة سوق الهال الجديد ومحيط القلعة ومشروع إعادة تأهيل طريق شيحان الليرمون والمشاريع التي تم تنفيذها في مدينة حريتان ، كما تشمل الجولة التفقدية الاطلاع على مشروع صيانة الإنارة من شارع دوار الليرمون والممتد إلى مؤسسة المياه ، بالإضافة إلى الاطلاع على الأعمال التي تم تنفيذها في جمعية الزهراء وإعادة تأهيل وترميم وتجميل الموقع المؤقت لسوق الهال في حي الحمدانية ويختتم الجولة بتفقد العمل عند مدخل حلب الغربي .

وسيلتقي الوزير مخلوف خلال جولته الإطلاعية مع رؤوساء الوحدات الإدارية في المناطق المحررة من ريف حلب الشرقي ، بالإضافة إلى زيارة مجلس بلدة مدينة الزربة للوقوف على طبيعة العمل المنجز وتلبية احتياجات ومتطلبات نهوض المناطق المحررة من الإرهاب

تصوير – يوسف نو