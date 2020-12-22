إطلاق المرحلة الأولى من ماراثون القراءة

اللاذقية- مروان حويجة

أطلق فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة- مكتب الإعداد وتنمية المهارات الشبابية، المرحلة الفرعية من مسابقة ماراثون القراءة الحرّة 2020 بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بحضور اللجنة المختصة المشرفة على المسابقة التي تهدف إلى اختبار وسبر مدى تمكّن المشاركين من مهارة القراءة وإحاطتهم بمحتوى الكتب التي تم التحضير لها من أجل المسابقة، وأهمية هذه التظاهرة الثقافية التي تشكل حاجة مجتمعية واضحة تجلّت في استقطاب عدد كبير من الرفاق المشاركين. تخللت انطلاقة الفعالية أنشطة تفاعلية محفّزة على مهارة القراءة ومعاني ودلالات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، كما تم وضع اقتباسات مما تمت قراءته سابقاً على شجرة الكتب التي قرأها المتسابقون بمتابعة وإشراف الرفيقة سها كمال الدين رئيسة مكتب الإعداد وتنمية المهارات والدكتور صلاح الدين يونس رئيس اتحاد الكتاب العرب في اللاذقية والروائي لؤي عيسى اختصاصي اللغة العربية، حيث تمّ تقييم أداء المشاركين في المسابقة التي تقدّم قيمة مضافة لأنها تسهم في التشجيع مجتمعياً على القراءة بطريقة جديدة تنمّي طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية.

تابع الفعالية الرفاق سومر إبراهيم مدير النادي الثقافي الاجتماعي الفرعي ونسمة ميكائيل رئيسة لجنة المطالعة والقراءة وأمناء الروابط وأعضاء إدارة النادي الثقافي الاجتماعي.