الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح الثلاثاء أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق المناطق الشمالية والجزيرة ويمتد الهطل تدريجياً ليشمل بعض المناطق الأخرى مساء ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية ومن حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة تتحول إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً انخفاض على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.