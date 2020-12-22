رئاسة الوزراء تنعي محمد مصطفى ميرو

نعت رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء الأسبق- رئيس اللجنة الشعبية العليا لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأعربت رئاسة مجلس الوزراء عن الحزن العميق لرحيل الدكتور ميرو، الذي تشهد له ساحات العمل الحكومي والشعبي والوطني بدوره المميز في تطوير العمل الحكومي خلال فترة ترؤسه مجلس الوزراء.

وتوجّهت رئاسة المجلس من أسرة الفقيد بأحر التعازي، سائلة الله عز وجل أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته.

ورئيس الوزراء الراحل من مواليد مدينة التل في محافظة ريف دمشق عام 1941.

شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2000 حتى 2003.

تم تعيينه محافظاً لدرعا من عام 1980 إلى 1986، ثم محافظاً للحسكة من عام 1986 حتى عام 1993، وأصبح محافظاً لحلب من عام 1993 حتى عام 2000، وترأس اللجنة الشعبية العليا لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني منذ عام 2011 حتى وافته المنية اليوم.