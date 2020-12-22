كنان أدناوي يحيي أمسية موسيقية على مسرح الحمراء

تقيم مديرية المسارح والموسيقا أمسية موسيقية يحييها عازف العود كنان أدناوي مساء غد الأربعاء على مسرح الحمراء بدمشق، وبيّن أدناوي في تصريحه لـ “البعث” أنه سيقدم مجموعة من مؤلفاته، وبعض المعزوفات الكلاسيكية التقليدية لآلة العود من مؤلفات محمد القصبجي ورياض السنباطي، وهو أمر لا يفعله عادة لأنه غالباً ما يكون تركيزه على تقديم مؤلفاته الجديدة على آلة العود، وفي الموسيقا العربية والشرقية، ولكن بسبب عدد العازفين القليل في هذه الأمسية، كانت هناك فرصة أن يكون مختلفاً قليلاً بالعودة لتقديم البرنامج الكلاسيكي للعود، معبّراً عن سعادته بمشاركة المطرب سومر النجار المختص بالغناء الكلاسيكي السوري والعربي الذي سيقدم عدة أغنيات، والفنان محمد شحادة على الإيقاع، واعداً الجمهور بتقديم أمسية طربية بامتياز.

يذكر أن أدناوي عازف ومؤلف موسيقي بدأ دراسة العود والموسيقا في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد العالي للموسيقا عام 2003 لمتابعة دراسته الموسيقية، حيث تتلمذ على يد الأستاذ الأذربيجاني عسكر علي أكبر، وشارك في العديد من ورشات العمل في سورية وخارجها، وتخرّج عام 2004، قدم العديد من العروض الموسيقية بشكل منفرد وضمن مجموعة، كما عزف مع الفرقة السيمفونية الوطنية، اهتم وعمل على إبراز شكل جديد وأساليب وتقنيات جديدة لآلة العود، له مشاركات دولية متعددة في أمريكا وايطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وانكلترا، عزف على مسارح مهمة كقاعة الألبرت هول في لندن، واوبرا لاسكالا في ميلان، ومسرح الشانزيليزيه بباريس، وكان قد حصل على المركز الأول في مسابقة العود الدولية في بيروت 2009، وعلى المركز الثاني في مهرجان الموسيقا العربية بتونس عام 2010، كما حصل على ماجستير في الموسيقا في جامعة نيوانغلاند كونسرفاتوري في بوسطن.

أمينة عباس