لوحات جدارية تحذر من آثار الزواج المبكر

السويداء- رفعت الديك

لوحات جدارية تحمل رسالة توعوية نفذها الفنان نضال خويص لصالح مركزي سليم وصلخد التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجمعية نور للإغاثة والتنمية في السويداء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ونفذت بألوان زاهية نقية لتؤدي غرضاً توعوياً حول المساواة بين الرجل والمرأة، والآثار السلبية الناتجة عن الزواج المبكر، وأشار “خويص” إلى أن اللوحات نفذت بألوان الاكريليك، حيث تم تناول بعض الرموز المستمدة من الواقع بشكل مبسط وواضح مثل وجهين متقابلين لشاب وشابة في منظور مبني على التشابه البنائي، تتوسطهما طريق ممتدة إلى آفاق بعيدة، مزخرفة برموز ومفردات تعبّر عن المساواة بين الجنسين، فيما تجسد اللوحة الجدارية في معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية مشهداً بصرياً واقعياً مبسطاً لتكوين هرمي الشكل يتناول صورة فتاة بثوب الزفاف تنظر من خلال فجوة جدار متهدم إلى فضاء ماض قريب فيه طفلان يلعبان بالكرة والبالونات بمرح وسرور، والعروس يغمرها حزن بالغ لترك مرحلة اللعب، يقابلها في الجهة الأخرى شاب بهيئة العريس الذي مازال يحاول التسلية بلعبة تناسب مرحلته العمرية.

وأوضحت سلاف أسليم مديرة مركز سليم المجتمعي أن فريق المركز اقترح رسم جدارية في سياق حملات وأنشطة يشارك بها ضمن مشروع “دعم جندر” توضح مبدأ المساواة بين الجنسين، والعمل على تحقيقه كصورة بصرية، مبيّنة أنه تم تنفيذ 3 لوحات بالتعاون مع الفنان التشكيلي نضال خويص في مقر المركزين حول المساواة بين الرجل والمرأة، وفي معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية حول الزواج المبكر.

مديرة مركز صلخد المجتمعي أماني الصالح أشارت إلى مساهمة عدد من متطوعي جمعية نور للإغاثة والتنمية في تنفيذ اللوحات إلى جانب الفنان خويص، إضافة إلى تنفيذ جدارية رابعة جرت في مدخل بلدة ذيبين بالتعاون مع طلاب من كلية الفنون الجميلة بالسويداء، حيث تظهر فتاة صغيرة يشدها رجل من يدها بقوة، فيما لاتزال تمسك لعبتها باليد الأخرى.