أرز منتهي الصلاحية في السورية للتجارة بدرعا باعتراف مديرها!

درعا- دعاء الرفاعي

امتنع العديد من المواطنين في درعا عن استلام مخصصاتهم من مادة الأرز كونها منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود حشرات بداخلها، حسب ما أكده مواطنين لـ”البعث”، موضحين أنهم باعوها كعلف لأصحاب المواشي.

وبعد مراجعة مدير فرع السورية للتجارة عمر السعدي لم يخف ما ذكره المواطنون، مبيّناً أنه وصلت دفعة من مادة الأرز من مستودعات محافظة اللاذقية منذ أكثر من أسبوعين، حيث تم استبدالها وسحبها بشكل فوري من الصالات بسبب سوء التخزين، بلغت كميتها 20 طناً، وأن كل الكميات المسلّمة آنذاك للمواطنين تم استرجاعها واستبدالها.

كما شكا الأهالي من عدم التوزيع العادل لمادة الزيت، متسائلين: كيف لا يستطيع المواطن الحصول على مخصصاته من الزيت إذا كان قد وصلته رسالة استلام السكر والأرز قبل إدراج مادة الزيت عبر البطاقة الالكترونية، على عكس الفروع الأخرى في المحافظات السورية؟!.

وكانت السورية للتجارة بدأت بطرح مادة الزيت عبر البطاقة الالكترونية للمواطنين في جميع صالات السورية للتجارة في محافظة درعا، وأشار السعدي إلى أن الفرع تم رفده بـ 3000 طن من مادة الزيت سيتم توزيعها على كافة المواطنين بموجب الرسالة النصية ذاتها التي تتضمن مخصصاتهم من مادتي الأرز والسكر بمعدل ليترين لكل عائلة، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة بسعر 2900 ليرة، مبيّناً أن من استلم مخصصاته من مادتي الأرز والسكر لشهري كانون الأول والثاني لم يعد بإمكانه استلام حصته من الزيت النباتي.