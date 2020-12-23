أغان عصرية في أمسية ميلادية لكورال حلم وحنين

حمص –سمر محفوض

أقام كورال “حلم وحنين” بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص ومؤسسة يزيد جرجوس التنموية حفلاً ميلادياً على مسرح دار الثفافة. تضمن على مدى ساعة بقيادة المايسترو ماهر رومية -خريج المعهد العالي بدمشق والأستاذ في كلية التربية الموسيقية وعضو سابق في كورال الحجرة في دمشق لسنوات عديدة- والعازفين محمد شحادة على آلة البيركاشن وغانم عبد الحميد على آلة العود وذو الفقار سلوم على البيانو باقة من الأغاني الموزعة بشكل عصري وأغان ميلادية إضافة لأغاني باللغة الإيطالية والإنكليزية.

وأشارت الدكتورة نهى بشور مديرة ومؤسسة كورال “حلم وحنين” إلى أن الكورال قدم في حفله الميلادي السنوي في حمص أغان بطريقة جديدة خرجت من الكلاسيكية الشرقية والغربية ليقدم الكورال وبأسلوب مميز أغان موجهة للأجيال الصاعدة بأسلوب جديد، وأوضحت بشور أن الكورال يضم 110مغني ومغنية, حضر منهم 62 من أعمار مختلفة.