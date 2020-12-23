السفير ديوب يؤكد على دور طلبة سورية بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في وطنهم

أكد سفير سورية في إيران الدكتور شفيق ديوب على الدور المهم للطلبة السوريين الدارسين في الخارج للارتقاء بمستوى التعليم والإنتاج العلمي ورفد القطاع العلمي والبحث الأكاديمي في سورية بالعلوم والأبحاث العصرية الحديثة للمساهمة بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في وطنهم.

وخلال لقائه وفدا من الطلبة برئاسة رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران حسام سلامة في مقر السفارة بطهران دعا ديوب الطلاب إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب العلمية الإيرانية المميزة في مختلف الاختصاصات العلمية والبحثية النوعية والعمل على ربطها واستثمارها في المشروعات التنموية والإنتاجية والصناعية والاقتصادية في وطنهم بما يسهم برفد مسيرة إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية.

وأكد السفير ديوب خلال اللقاء الذي ضم أيضا رؤساء الهيئات بفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران دعم السفارة للطلبة واستعدادها لتذليل ما يعترض مسيرتهم العلمية مشيرا في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذل من قبل البلدين للتوقيع علي البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي.

واستعرض سلامة نشاطات الفرع وفعالياته المختلفة في المجالات الثقافية والعلمية في الجامعات الإيرانية مؤكدا اهميتها في تعزيز التقارب الثقافي والعلمي بين البلدين.

وأعرب الطلبة عن حرصهم التام على متابعة تحصيلهم العلمي والأكاديمي والتزود بالخبرات والمعرفة ليقوموا بواجبهم حيال وطنهم سورية ويسهموا بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب مجددين التاكيد على أنهم سيبقون الجند الأوفياء لوطنهم في ميادين التحرير والبناء وإفشال مخططات الأعداء الرامية لوقف عجلة الإبداع والتطوير والإنتاج في سورية.